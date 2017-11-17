США не хотят видеть честным механизм ОЗХО-ООН в Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Блокирование США проекта резолюции Боливии по продлению мандата совместного механизма расследований ОЗХО-ООН в Сирии говорит о том, что Вашингтон не хочет видеть этот механизм честным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что ее попытки дозвониться до российского постпреда Василия Небензи в последние дни, чтобы согласовать общий коллективный текст, провалились, — "это прямая ложь".
"Мы читали все доклады из нашей нью-йоркской миссии, попыток таких никто не отвергал. Эксперты встречались, мы объясняли свою точку зрения, американцы пытались какими-то косметическими фразами сделать вид, что они учли наши озабоченности. Это было не так", — подчеркнул Лавров.
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