США не хотят видеть честным механизм ОЗХО-ООН в Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Блокирование США проекта резолюции Боливии по продлению мандата совместного механизма расследований ОЗХО-ООН в Сирии говорит о том, что Вашингтон не хочет видеть этот механизм честным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поставили на голосование проект, который внесла Боливия, он согласован был с нами и содержал все необходимые коррективы, которые требуется внести в работу этого механизма для того, чтобы она стала действительно беспристрастной и честной. Тот факт, что США со своими союзниками наложили вето на этот проект, означает только одно, что они не хотят видеть этот механизм честным, понятным и эффективным", — сказал Лавров.

По словам министра, заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что ее попытки дозвониться до российского постпреда Василия Небензи в последние дни, чтобы согласовать общий коллективный текст, провалились, — "это прямая ложь".

"Мы читали все доклады из нашей нью-йоркской миссии, попыток таких никто не отвергал. Эксперты встречались, мы объясняли свою точку зрения, американцы пытались какими-то косметическими фразами сделать вид, что они учли наши озабоченности. Это было не так", — подчеркнул Лавров.

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