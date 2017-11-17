Дата конгресса национального диалога Сирии не определена, заявил Ушаков

В потоке машин, растянувшемся на несколько километров до входа в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии открылась 59-я Международная промышленная выставка. Архивное фото

В потоке машин, растянувшемся на несколько километров до входа в выставочный городок на южной окраине Дамаска, где впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии открылась 59-я Международная промышленная выставка. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дата проведения Конгресса национального диалога Сирии пока не определена, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Ранее сообщалось, что конгресс состоится 18 ноября, но дата была перенесена.

"Нет пока еще", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос об определении даты конгресса.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>