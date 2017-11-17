В Совфеде оценили решение Совбеза ООН по миссии ОЗХО в Сирии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Антироссийской направленностью" политики США на Ближнем Востоке объяснил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич решение Совбеза ООН по миссии ООН-ОЗХО и "постыдную круговерть", которую устроили США вокруг расследования случаев применения химоружия в Сирии.

Совет безопасности ООН не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Пятница может стать последним днем работы миссии, хотя не исключен очередной "дипломатический штурм" по этому вопросу: члены совета могут пойти на краткосрочное продление мандата СМР, чтобы оставить себе время для проработки существенных проблемных аспектов.

"Устроенная США постыдная круговерть вокруг расследования случаев применения химического оружия в Сирии однозначно свидетельствует, что Вашингтон не намерен как-то корректировать свою политику на Ближнем Востоке. Более того, ее откровенная антироссийская направленность, по мере наших успехов в Сирии, будет только усиливаться", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, отказ СБ ООН поддержать российский проект резолюции является примером "абсолютно политически мотивированного решения".

"Абсолютно ясно, что в продвижении процесса мирного урегулирования в Сирии Россия может рассчитывать лишь на треугольник: Россия — Иран — Турция, но, прежде всего, на саму себя, и этот процесс будет крайне сложным", — заявил он.

В этой ситуации, считает Клинцевич, совместное заявление по Сирии, принятое по итогам встречи президентов России и США на полях АТЭС во Вьетнаме, является для американцев, "судя по всему, просто ничего не значащей бумажкой".