Китай сожалеет о ситуации с продлением СБ ООН мандата миссии ОЗХО в Сирии

ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Китай сожалеет, что Совет Безопасности ООН не смог прийти к консенсусу по продлению мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии, заявил официальный представитель МИД Гэн Шуан.

"Китай выступает против любых случаев применения химического оружия. Мы выступаем за всестороннее, объективное расследование, основанное на неопровержимых фактах", — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР также подчеркнул, что Пекин надеется на то, что вопрос применения химоружия не станет помехой к процессу политического урегулирования сирийского кризиса.

"В настоящее время процесс политического урегулирования находится на критическом этапе. В конце этого месяца пройдет новый раунд женевских переговоров. Мы бы не хотели, чтобы вопрос использования химического оружия мешал общей тенденции процесса политического урегулирования сирийского кризиса", — добавил Гэн Шуан.

На заседании СБ ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, еще один постоянный член совета Китай и Египет воздержались.

Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.