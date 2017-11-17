Косачев рассказал о проблеме в работе миссии ОЗХО в Сирии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Проблема в работе миссии ОЗХО в Сирии возникла из-за желания США заранее обвинить правительство Башара Асада в причастности к химатаке, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Пятница может стать последним днем работы миссии, хотя не исключен очередной "дипломатический штурм" по этому вопросу: члены совета могут пойти на краткосрочное продление мандата СМР, чтобы оставить себе время для проработки существенных проблемных аспектов.

"Тупиковость ситуации, хотя и не безысходная, изначально возникла в силу того, что США пытаются использовать СМР в качестве механизма для штамповки ранее вынесенного ими вердикта о виновности властей Сирии по известному инциденту 4 апреля", — сказал сенатор.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Парламентарий отметил, что американский бомбовый удар 7 апреля был первой попыткой такой "штамповки", в то время как Россия искренне стремится к тому, чтобы в результате работы СМР была установлена объективная истина, а "реально виновные понесли заслуженное возмездие".

"Выход — сейчас, возможно, в техническом продлении мандата миссии, но это не решение на перспективу, проблема вновь возникнет через 30 или 60 дней", — полагает Косачев.

Доклад по инцидентам с применением газа в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы группировки ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".



