АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает неубедительными слова представителей Пентагона о том, что США непричастны к выводу из сирийской Ракки нескольких десятков боевиков "Исламского государства"*.

Эрдоган отметил, что Соединенные Штаты участвуют в наземной операции наряду с силами самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция причисляет к террористам, связанным с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"Есть также сообщения, что они платят террористам YPG, которым переброшены 3,5 тысячи грузовиков с бронетехникой и другим оружием", — приводит газета Sabah слова президента.

Он добавил, что у Штатов в Сирии тринадцать военных баз. "При этих фактах насколько убедительны США, которые говорят, что не участвуют в этом деле, а просто наблюдают за ним?" — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь в Турцию из турне по России, Кувейту и Катару.

Турецкий лидер напомнил, что Анкара призывала Вашингтон к совместной операции против ИГ* в Ракке и Манбидже. "Однако нам не удалось убедить их. Вместо этого США решили бороться с помощью одной террористической группировки против другой", — добавил президент.

Ранее британская телерадиокорпорация Би-би-си сообщила, что поддерживаемые коалицией во главе с США арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) помогли около 250 боевикам ИГ* выйти из Ракки. В постпредстве Сирии при ООН заявили, что коалиция делала это и для террористов, покинувших Дейр-эз-Зор. Отход обеспечивался во время операций по освобождению этих городов. Генсека ООН и председателя Совета Безопасности информировали о произошедшем.

Пентагон подтвердил уход из Ракки порядка 300 боевиков ИГ* в рамках соглашения между SDF и городским советом, однако опроверг утверждения, что коалиция была одной из сторон сделки.

*Террористическая организация, запрещенная в России