Эрдоган сообщил о предстоящей встрече глав генштабов России, Турции и Ирана

АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что начальники генштабов России, Турции и Ирана проведут переговоры накануне саммита лидеров этих стран по сирийскому урегулированию в Сочи 22 ноября, сообщает газета Yeni Safak.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую 22 ноября встречу лидеров России, Турции и Ирана в Сочи, на повестке которой будет тема Сирии, такой формат переговоров объясняется тем, что все три страны — гаранты перемирия.

"Двадцать второго ноября лидеры трех стран соберутся в Сочи. До этого встретятся наши главы МИД с целью подготовки встречи, также проведут переговоры главы генштабов. У нас будет возможность обсудить последние события, начиная с Идлиба и Африна", — приводит газета слова Эрдогана, сказанные им турецким журналистам на борту самолета при возвращении в Турцию из турне по РФ, Кувейту и Катару.

По его словам, в Идлибе есть 12 наблюдательных пунктов ВС Турции по контролю за перемирием в зоне деэскалации, которые чувствительны для России и Ирана, и относительно них Анкара проявляет гибкость.

"Однако что касается Африна, то такое же желание Ирана мы не приветствуем, потому что на саммите G20 в Гамбурге (в июле – ред.) Россия дала нам слово отнестись с необходимым пониманием к нашей обеспокоенности относительно угроз безопасности (со стороны сил самообороны сирийских курдов) и уйти оттуда", — добавил Эрдоган.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов, которые контролируют Африн, террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.