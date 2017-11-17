ВКС уничтожили свыше 1,2 тысяч объектов террористов в Сирии за неделю

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские ВКС в Сирии за неделю уничтожили более 1,25 тысячи объектов международных террористических группировок, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны России.

Согласно данным инфографики, за неделю самолеты российских ВКС в Сирии совершили более 500 вылетов.

Сообщается также, что были обезврежены около 45 тысяч взрывоопасных предметов. Согласно инфографике, беспилотные летательные аппараты совершили более 300 вылетов, были найдены 432 объекта боевиков.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.

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