ООН, 17 ноя — РИА Новости. Япония распространила среди членов Совета безопасности ООН проект резолюции о продлении на 30 дней мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.

По словам собеседника агентства, голосование по документу пока не назначено, но в пятницу состоятся консультации по этой инициативе. Согласно программе работы СБ на пятницу, в 11.00 (19.00мск) состоятся закрытые консультации по Сирии.

На заседании СБ ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, еще один постоянный член совета Китай и Египет воздержались.

Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

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