Небензя: Россия ждала, что на нее возложат ответственность за закрытие СМР

ООН, 17 ноя — РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ожидал уловок, цель которых — представить Россию ответственной за прекращение работы миссии СМР в Сирии после провала в СБ ООН двух резолюций.

Российский проект резолюции по мандату миссии ОЗХО о расследовании химатак в Сирии (СМР) не прошел в Совете безопасности ООН, так как не получил необходимого количества голосов. Ранее Россия заблокировала американский проект.

"Мы разочарованы тем, что наша инициатива, направленная на продление и качественное улучшение, усовершенствование работы совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, не получила необходимой поддержки. Мы предполагали, что будут использованы различные уловки, чтобы попытаться выставить Россию ответственной за возможное прекращение деятельности СМР", — сказал Небензя после голосования.

"Те, кто проголосовал против представленного Россией и Китаем проекта резолюции, несут всю полноту ответственности за прекращение деятельности СМР", — добавил российский постпред.

Против российского проекта голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. За высказались Россия, Китай, Казахстан и Боливия.

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