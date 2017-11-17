Не хватило голосов: Совбез ООН не принял российский проект резолюции по СМР

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский проект резолюции по мандату миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии не прошел в Совбезе ООН, поскольку не получил необходимого количества голосов, сообщил корреспондент РИА Новости. За документ выступили два постоянных члена СБ – Россия и Китай, а также Казахстан и Боливия. Против высказались США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина Италия и Уругвай. Еще четыре члена Совбеза – Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал – воздержались.
Ранее Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО. Документ получил поддержку 11 стран. Против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия. Китай и Египет при голосовании воздержались.
Поставить под сомнение роль России
Дипломат обратил внимание на выступление постпреда Великобритании по итогам голосования. "Мой британский коллега сказал, а можно сказать, даже проговорился и выдал, и я ему благодарен за эту откровенность, главную вещь, вокруг которой был задуман и состоялся этот спектакль. Британский постпред сказал, что России нет места в политическом процессе в Сирии. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта нечистоплотная история. Поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования", — заявил Небензя.
"Убила" миссию ООН-ОЗХО
"Россия убила совместный механизм расследования, который имеет подавляющую поддержку этого совета. Искоренив наши возможности определить тех, кто совершил атаки, Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки", — сказала Хейли.
"Выполняя заказ со стороны"
"ОЗХО и механизм по расследованию, о котором идет речь, повели себя не просто непрофессионально — они возглавляются профессиональными людьми, и в их профессионализме мы не сомневаемся, а если это так, то они повели себя просто предвзято, политизировано, явно выполняя заказ со стороны. Такой подход неприемлем", — считает глава дипломатического ведомства.
"Резолюция нацелена на то, чтобы продлить мандат этого механизма, поприветствовав и одобрив те методы, которыми этот механизм пользуется. Понятно, что это абсолютно неприемлемо", — добавил Лавров.
США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии. Однако Россия заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше.
Доклад по инцидентам с применением газа в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы группировки ИГ* (запрещена в России) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".
Мандат СМР истекает в пятницу, 17 ноября.
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*Террористическая организация,, запрещенная в России