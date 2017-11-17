Не хватило голосов: Совбез ООН не принял российский проект резолюции по СМР

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский проект резолюции по мандату миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии не прошел в Совбезе ООН, поскольку не получил необходимого количества голосов, сообщил корреспондент РИА Новости. За документ выступили два постоянных члена СБ – Россия и Китай, а также Казахстан и Боливия. Против высказались США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина Италия и Уругвай. Еще четыре члена Совбеза – Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал – воздержались.

Ранее Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО. Документ получил поддержку 11 стран. Против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия. Китай и Египет при голосовании воздержались.

Поставить под сомнение роль России

Постоянный представитель России при Объединенных Нациях Василий Небензя заявил, что США вынесли на рассмотрение Совбеза ООН свой проект резолюции по продлению мандата миссии, занимающейся расследованием химических атак в Сирии, чтобы поставить под сомнение роль Москвы в политическом урегулировании в Сирии.

Дипломат обратил внимание на выступление постпреда Великобритании по итогам голосования. "Мой британский коллега сказал, а можно сказать, даже проговорился и выдал, и я ему благодарен за эту откровенность, главную вещь, вокруг которой был задуман и состоялся этот спектакль. Британский постпред сказал, что России нет места в политическом процессе в Сирии. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта нечистоплотная история. Поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования", — заявил Небензя.

"Убила" миссию ООН-ОЗХО

Постпред США в ООН Никки Хейли ранее после голосования по американскому проекту резолюции заявила, что Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

"Россия убила совместный механизм расследования, который имеет подавляющую поддержку этого совета. Искоренив наши возможности определить тех, кто совершил атаки, Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки", — сказала Хейли.

"Выполняя заказ со стороны"

Американский проект резолюции Совбеза ООН по продлению мандата миссии ОЗХО-ООН по расследованию применения химоружия в Сирии неприемлем, у него нет шансов на прохождение, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.

"ОЗХО и механизм по расследованию, о котором идет речь, повели себя не просто непрофессионально — они возглавляются профессиональными людьми, и в их профессионализме мы не сомневаемся, а если это так, то они повели себя просто предвзято, политизировано, явно выполняя заказ со стороны. Такой подход неприемлем", — считает глава дипломатического ведомства.

"Резолюция нацелена на то, чтобы продлить мандат этого механизма, поприветствовав и одобрив те методы, которыми этот механизм пользуется. Понятно, что это абсолютно неприемлемо", — добавил Лавров.

США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии. Однако Россия заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше.

Доклад по инцидентам с применением газа в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы группировки ИГ* (запрещена в России) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

Мандат СМР истекает в пятницу, 17 ноября.

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*Террористическая организация,, запрещенная в России