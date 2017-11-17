ООН, 17 ноя — РИА Новости. Российский проект резолюции по мандату миссии ОЗХО о расследовании химатак в Сирии (СМР) не прошел в Совете Безопасности ООН, так как не получил необходимого количества голосов, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее постпред России при ООН сообщил, что Москва вновь ставит на голосование Совбеза свой проект резолюции по мандату миссии ОЗХО, который был отозван из-за отказа членов СБ рассмотреть этот документ после голосования по аналогичному американскому проекту. При этом он заявил, что
Постпред США в ООН Никки Хейли после этого заявила, что Москва "убила" миссию ООН-ОЗХО. Васийлий Небензя, в свою очередь, выразил уверенность, что Вашингтон, вынося на голосование подобный документ, хотели поставить под сомнение роль Москвы в политическом урегулировании в Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>