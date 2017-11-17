Боливия просит СБ ООН вернуть на рассмотрение проект России по СМР в Сирии

ООН, 17 ноя — РИА Новости. Боливия попросила Совет безопасности ООН вернуть на рассмотрение российский проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

СБ в четверг должен был рассмотреть два проекта о продлении мандата СМР: российский и американский. Однако постпред России Василий Небензя отозвал свой проект, так как члены СБ не согласились голосовать по нему после американского проекта. Позже Россия заблокировала американский проект, против также выступила Боливия, Китай и Египет воздержались.

Постпред Боливии Саша Йоренти, выступая на заседании, высказался в поддержку российского проекта, соавтором которого выступил Китай.

"Моя делегация запрашивает у председателя вынести на голосование проект резолюции в соответствии с правилом 35 временных правил процедуры Совета безопасности", — заявил Йоренти.

Мандат СМР истекает в пятницу, 17 ноября.

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