ООН, 17 ноя — РИА Новости. Россия вновь ставит на голосование СБ ООН свой проект резолюции по мандату миссии ОЗХО о расследовании химатак в Сирии (СМР). Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

СБ в четверг должен был рассмотреть два проекта о продлении мандата СМР: российский и американский. Однако Небензя отозвал свой проект, так как члены СБ не согласились голосовать по нему после американского проекта. Американский проект Россия заблокировала. Затем постпред Боливии Саша Йоренти высказался в поддержку российского проекта, соавтором которого выступил Китай, и попросила Совбез вернуть его на рассмотрение.

"Я хотел бы поддержать предложение моего боливийского коллеги вновь внести резолюцию… стать ко-спонсором этой резолюции и предложить поставить ее на голосование сегодня", — заявил Небензя.

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