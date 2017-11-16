Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по Сирии, заявила постпред США

ООН, 16 ноя — РИА Новости. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

Россия несколькими минутами ранее заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Проект США получил поддержку 11 стран. Россия как постоянный член СБ ООН, применила право вето. Против также выступила Боливия. Китай и Египет воздержались при голосовании. Мандат СМР истекает в пятницу, 17 ноября.

"Россия убила совместный механизм расследования, который имеет подавляющую поддержку этого совета. Искоренив наши возможности определить тех, кто совершил атаки, Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки", — сказала Хейли.

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