Террористы обстреляли кварталы Дамаска, 5 человек погибли, более 30 ранены

ДАМАСК, 16 ноя — РИА Новости. Террористы обстреляли центр и жилые кварталы Дамаска, пять человек погибли, 32 мирных жителя госпитализированы, сообщили РИА Новости в столичной полиции.

"Террористы подвергли ракетному обстрелу несколько кварталов Дамаска. Одна ракета разорвалась в квартале Сувейка, в результате чего погибли три человека и 28 получили ранения. Еще одна разорвалась в Квартале Ишь аль-Вурур, там погибли два человека и четверо ранены", — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что террористы из минометов открыли огонь по центру Дамаска, снаряды разорвались на площади Аббасиин и в районе Сабаа Бахрат в результате чего один человек погиб и 13 получили ранения.

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