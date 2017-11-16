Представители совбезов Израиля и США обсудили Сирию и иранский атом

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя – РИА Новости. Представители советов национальной безопасности Израиля и США обсудили ситуацию в Сирии и противодействие иранской ядерной угрозе, сообщила в четверг пресс-служба главы израильского правительства.

По ее данным, "высокоприоритетные вопросы безопасности" были включены в повестку визита американской межведомственной делегации, которая посетила Израиль на этой неделе во главе с представителями СНБ США.

"Во время этого визита израильские и американские официальные лица обсудили высокоприоритетные вопросы безопасности, в том числе события в Сирии и созданные президентом (США Дональдом) Трампом возможности по устранению недостатков Совместного всеобъемлющего плана действий, которые бы гарантировали, что Иран никогда не получит ядерного оружия", — сказано в пресс-релизе.

В прошлом месяце Вашингтон посетил глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, который из американской столицы отправился в Москву, где обсуждал региональную проблематику, включая Сирию и Иран.

"Израиль и США имеют исключительно прочные отношения сотрудничества и регулярно координируют свои позиции по широкому кругу вопросов", — говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>