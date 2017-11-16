США не борются с терроризмом в Сирии, заявил вице-премьер Турции

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. США не борются в Сирии с терроризмом, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя отход боевиков ИГ* из сирийской Ракки по договоренности с арабо-курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) с ведома Вашингтона.

Как ранее сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си, поддерживаемые коалицией во главе с США SDF обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГ*.

Ранее в постпредстве Сирии при ООН сообщили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГ* из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

"Ни о какой открытой борьбе с террористами речи не шло. В противном случае Вашингтон не сотрудничал бы с одной террористической организацией в борьбе с другой. Это немыслимо, но факт. Если бы речь шла о реальной борьбе с террористами, то США нужно было сотрудничать с сильной страной, такой как Турция", — цитирует Боздага агентство Anadolu

Он добавил, что договоренности между сирийскими курдами и ИГ* в ходе операции в Ракке были достигнуты с ведома США.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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