Боевики обстреляли из минометов центр Дамаска

БЕЙРУТ, 16 ноя — РИА Новости. Террористы обстреляли из минометов центр Дамаска, один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Минометные снаряды разорвались на площади Аббасиин и в районе Сабаа Бахрат.

Боевики, засевшие в поселениях в восточном пригороде Дамаска, в последние месяцы стали чаще обстреливать как центральные кварталы столицы, так и спальные на окраинах города.

Только в ноябре было несколько подобных атак. На прошлой неделе пять ракет разорвалось в квартале Дахият-Асад, в результате пострадал один человек. Еще два мирных жителя получили ранения в районе Аш-Шагур. За несколько дней до этого террористы обстреляли площадь Аббасиин, погибли два человека.

По словам сирийских военных, боевики нарушают достигнутые в Астане соглашения по зонам деэскалации в Сирии. Всего их в стране четыре. Дамаск входит в зону "Восточная Гута".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>