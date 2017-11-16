Лавров назвал абсурдными заявления о законности нахождения США в Сирии

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Москва считает абсурдными заявления Пентагона о том, что войска США находятся в Сирии законно, на основании решения СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Министр обороны США заявил, что есть решение Совета Безопасности ООН, которое позволяет Вашингтону иметь свои войска на территории Сирии. Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, какие конкретно решения имеются в виду. Нам невнятное ответили, и отвечающий явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных оснований для нахождения вооруженных сил США в Сирии", — сказал Лавров.

По словам Лаврова, "этот диалог мы продолжаем".

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