У России нет доказательств сговора коалиции США и ИГ*, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Аргентины Хорхе Фори. 16 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Аргентины Хорхе Фори. 16 ноября 2017

РИА Новости. ЛАВРОВ: У РОССИИ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СГОВОРА МЕЖДУ КОАЛИЦИЕЙ ВО ГЛАВЕ С США И ИГ*, НО С ЭТИМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>