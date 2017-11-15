ИГ* лишилось 95% территории в Ираке и Сирии, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Террористическая группировка "Исламское государство*" лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, сообщил спецпосланник президента США по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.

"(Макгерк — ред.) отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГ* потеряла 95% территории, которую оно контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ИГ*; 2,6 миллиона иракцев вернулись домой, и ИГ* не вернуло контроль ни над единым метром территории, которую оно утратило", — говорится в сообщении госдепартамента о встрече малой группы стран-членов коалиции под руководством США. Встреча состоялась в среду в Иордании.

Коалиция под руководством США включает более 70 стран. Она действует против ИГ в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводит операции без разрешения властей САР. Коалиция разграничивает сферы деятельности и использует механизмы избежания конфликтов с ВКС РФ, которые наносят удары по террористам в Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>