ИГ* лишилось 95% территории в Ираке и Сирии, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Террористическая группировка "Исламское государство*" лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, сообщил спецпосланник президента США по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.
Коалиция под руководством США включает более 70 стран. Она действует против ИГ в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводит операции без разрешения властей САР. Коалиция разграничивает сферы деятельности и использует механизмы избежания конфликтов с ВКС РФ, которые наносят удары по террористам в Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
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