Атака с неба: опубликовано видео ударов самолетов ВКС по боевикам в Сирии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 атаковали объекты боевиков "Исламского государства"* в районе города Аль-Букемаль. Видео авиаударов опубликовало Минобороны.

На 43-секундном ролике, снятом из кабины пилота одного из Ту-22М3, запечатлено то, как другой российский самолет сбрасывает бомбы.

Ту-22М3 нанесли удары по скоплениям террористов, их опорным пунктам и бронетехнике. Все цели поражены.

Бомбардировщики вылетели из России и пересекли территорию Ирана и Ирака. В Сирии их прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

Все самолеты затем вернулись на аэродромы базирования.

По мнению члена-корреспондента Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константина Сивкова, в результате ударов ВКС террористы понесли болшие потери.

"Учитывая, что бомбардировщики Ту-22М3 на это расстояние могут нести боевую нагрузку до 12 тонн, надо полагать, что потери боевиков довольно значительные. Можно предполагать уничтожение десяти и более единиц бронетехники", — сказал Сивков в интервью радио Sputnik.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны РФ Кадры авиаударов по позициям террористов ИГ* в районе Аль-Букемаля

Удары по Аль-Букемалю

Район Аль-Букемаля в этом и прошлом месяце уже подвергался атакам ВКС.

Так, в начале ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по позициям "Исламского государства"* вблизи города. Цели атаки были те же.

В операции участвовали бомбардировщики Су-24 и Су-34, которые поднялись в небо с авиабазы "Хмеймим", их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35 и Миг-29.

Удары наносились и из-под воды. Дизельная подлодка "Колпино" запустила шесть крылатых ракет "Калибр" из подводного положения с расстояния свыше 650 километров.

Освобождение города

Сейчас в самом городе находятся правительственные силы. Девятого ноября командование сирийской армии объявило, что войска полностью вернули под свой контроль Аль-Букемаль, где находился последний оплот "Исламского государства"* в стране.

"Сирийская армия и союзные силы освободили город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в заявлении. Отмечается, что созданный Западом "проект ИГ*" уничтожен, как и "амбиции покровителей боевиков".

Военные назвали освобождение города стратегическим успехом, добавив, что оставшиеся в Сирии террористы будут уничтожены.

Правительственные войска подавляют очаги сопротивления остаточных групп террористов, чтобы в ближайшее время приступить к разминированию кварталов.

Помехи со стороны США

При этом, по данным Минобороны, США, ранее планировавшие вести наступление на город, не способствовали освобождению Аль-Букемаля. Американцы отказались наносить авиаудары по уходящим из населенного пункта террористам.

США ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".

При этом командование российской группировки спрашивало, почему террористы с боевой техникой и тяжелым вооружением перегруппируются в подконтрольной международной коалиции зоне. Боевики собирались совершить новые атаки на сирийские войска в районе Аль-Букемаля. Американская сторона не смогла ничего ответить.

Кроме того, самолеты коалиции пытались "создавать помехи" авиации ВКС в районе города: они входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города, где для них действовал запрет на полеты. Американцы хотели безопасно вывести отступающих террористов из-под ударов правительственных войск.

В Минобороны добавили, что наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных Дамаску органов власти на восточном берегу Евфрата. В роли "проамериканских" сил, контролирующих город, должны были выступить боевики ИГ*, "перекрасившиеся в цвета Сирийских демократических сил (СДС)". Это подтверждают найденные в Аль-Букемале флаги, используемые СДС.