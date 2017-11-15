Центр примирения обсуждает участие оппозиции в Конгрессе нацдиалога

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Центр примирения враждующих сторон в САР ведет переговоры по участию в Конгрессе национального диалога представителей ряда лидеров оппозиции в зонах деэскалации Восточная Гута и Хомс, заявил на брифинге в среду начальник Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Продолжается работа по подготовке Конгресса сирийского национального диалога. По инициативе ряда лидеров вооруженной оппозиции, находящейся в зонах деэскалации Восточная Гута и Хомс, руководством Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры по участию их представителей в Конгрессе "Сирийского национального диалога", — сказал Кураленко.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Дата и место проведения встречи пока согласовываются, однако ожидается, что на ней будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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