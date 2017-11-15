Пентагон ответил на предложение России о совместных ударах по ИГ*

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Коалиция во главе с США не проводит военные операции против террористов с третьими сторонами, не входящими в эту коалицию, заявил РИА Новости представитель Пентагона, комментируя предложение РФ о совместных авиаударах по "Исламскому государству"* в Сирии.
"Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации. Если мы получаем данные или информацию от третьего лица, что террористы ИГ* присутствуют в нашей зоне ответственности, мы можем провести наше собственное расследование, чтобы подтвердить правдивость таких данных", — сказал представитель ведомства.
"Если такая информация будет признана соответствующей действительности, мы начнем наш собственный процесс планирования (авиаударов), независимо от сторонних лиц", — отметил он, добавив, что такой процесс будет проводиться с учетом минимизации гражданских потерь для населения.
В Минобороны России сообщили во вторник, что командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало коалиции США совместные действия по уничтожению колонн террористической группировки ИГ* на восточном берегу Евфрата.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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