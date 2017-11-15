Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по террористам в Сирии

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 вылетает для осуществления авиаудара по объектам террористов в Сирии. 4 ноября 2017

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 вылетает для осуществления авиаудара по объектам террористов в Сирии. 4 ноября 2017

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Аль-Букемаль.

Видео опубликовано на сайте телеканала "Звезда". На 43-секундном ролике, снятом из кабины пилота одного из Ту-22М3, запечатлено то, как другой российский самолет сбрасывает бомбы. Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Аль-Букемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей. Над территорией Сирии прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", — заявили в военном ведомстве.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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