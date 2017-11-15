Российская дальняя авиация атаковала террористов у Аль-Букемаля

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 атаковали объекты боевиков "Исламского государства"* в районе сирийского города Аль-Букемаль, сообщили в Минобороны.

Они нанесли удары по скоплениям террористов, их опорным пунктам и бронетехнике. Все цели поражены.

Ту-22М3 вылетели из России и пересекли территорию Ирана и Ирака. В Сирии их прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

Все российские самолеты в итоге вернулись на аэродромы базирования.

Район Аль-Букемаля, который расположен в провинции Дейр-эз-Зор, в текущем и прошлом месяцах уже подвергался ударам российской авиации.

Девятого ноября сирийские войска объявили о возвращении полного контроля над этим городом — последним оплотом ИГ*. Правительственные силы смогли взять его при поддержке ВКС.

По данным Минобороны, от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии. Как подчеркнул российский МИД, операция в республике подходит к завершающему этапу.

В ноябре возглавляемая США коалиция, которая также борется с ИГ*, объявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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