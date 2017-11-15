Лавров рассказал о сотрудничестве России и Ирана по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия и Иран продолжают совместную работу по борьбе с международным терроризмом и по поиску политико-дипломатического решения кризиса в Сирии, говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам российско-иранской конференции "Пять веков сотрудничества России и Ирана".

"Сегодня российско-иранские связи, скреплённые многовековой традицией и опирающиеся на принципы равноправия и взаимного уважения, поступательно развиваются во всех областях", — говорится в приветствии Лаврова, текст которого зачитал заместитель директора второго департамента Азии МИД РФ Максим Баранов.

Министр подчеркнул, что "неоценимую роль в общих усилиях играет регулярный диалог на высшем уровне, в ходе которого согласовываются конкретные шаги по активизации многопланового взаимодействия".

"Продолжается совместная работа по поиску ответов на актуальные вызовы современности, включая борьбу с международным терроризмом и политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии. Отрадно, что мы стремимся к углублению взаимовыгодного сотрудничества и его выведению на новый уровень стратегического партнёрства", — подчеркнул Лавров.

Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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