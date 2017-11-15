Сирийские саперы и российские военные разминируют деревню в Алеппо

ЛАТАКИЯ (Сирия), 15 ноя – РИА Новости. Сирийские саперы под контролем российских военных проводят разминирование в деревне Маклум в провинции Алеппо.

После того как правительственные войска Сирии начали выбивать террористов из поселка, боевики стали обстреливать Маклум, в том числе самодельными снарядами. Кроме того, отступая, они заминировали большую территорию, в частности, дороги, здания и тропы к ним.

Как сообщил журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон Сослан Цебоев, в ЦПВС "поступает очень много заявок от глав населенных пунктов для помощи в разминировании домов от мин и неразорвавшихся снарядов".

"Мы выезжаем в данный населенный пункт, совместно с силами военной полиции организуем оцепление местности, домов, и саперы сирийской армии проводят безопасное разминирование данных мин и снарядов", — отметил он.

Сирийские специалисты по обезвреживанию были подготовлены в российском противоминном центре. Сапер Абдулла Магдади рассказал журналистам об одной из найденных самодельных мин террористов.

"Взрыв у нее направленный. Это очень опасные мины, зона сплошного поражения — 30 метров, а вообще осколки летят на расстояние до 100 метров", — пояснил он.

В вою очередь другой сапер Мухаммад Иса, держа в руках обезвреженный взрывоопасный предмет с надписью "ДАИШ"* (арабский вариант названия запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), отметил, что боевики часто использовали в производстве мин датчики движения.

"Она (мина – ред.) могла взорваться, когда рядом проезжала машина или проходили люди. Слава богу, села батарейка, поэтому никто не пострадал", — объяснил он.

Сирийские военные заявляют, что при поддержке российских военных намерены разминировать деревню Маклун до конца недели.