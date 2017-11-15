Турция отреагировала на предоставление боевикам возможности отхода из Ракки

АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Предоставление боевикам террористической группировки ИГ* возможности отхода из сирийской Ракки — опасный сценарий развития событий, он доказывает недопустимость использования одной террористической группировки в борьбе против другой, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции во вторник.

Как ранее сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си , арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГ*.

Ранее в постпредстве Сирии при ООН сообщили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГ* из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

"Так называемые "Сирийские демократические силы", которые на самом деле являются сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК), проводя зачистку Ракки от ИГ* и договорившись с этой группировкой, выпустили из Ракки большое число террористов. Это развитие событий по опасному сценарию и назидательный урок, еще один пример того, что использование одной террористической организации в борьбе против другой ведет к их сговору", — говорится в заявлении.

Согласно документу, Анкара неоднократно подчеркивала ранее, что целью сил самообороны сирийских курдов (PYD) является не борьба с ИГ*, а "утверждение беззакония как свершившегося факта и изменение демографической структуры региона".

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции РПК.

* Запрещенная в России террористическая организация