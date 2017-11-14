В Сирии спасенные из горячих точек россияне готовятся к эвакуации на родину

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Группа из 46 соотечественников, вывезенных из районов, ранее подконтрольных террористической группировке "Исламское государство*", готовятся к эвакуации в Россию, сообщил на брифинге начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"К эвакуации в Россию готовится очередная партия из 46 наших соотечественников, вывезенных из районов, раннее подконтрольных террористической организации ИГИЛ*, среди них большинство женщин и детей. Многие из них обманом попали в Сирию и Ирак. Насильно были вывезены из России мужьями, воевавшими на стороне террористов", — сказал Кураленко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Всего за последние три месяца из Ирака и Сирии в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов. В понедельник в Грозный доставили самую многочисленную группу спасенных из горячих точек Сирии — 41 человека, среди которых 12 женщин. По словам Кадырова, всего за это время на родину было доставлено 89 человек. Это жители разных регионов России, спасенные из зоны войны. Сообщалось, что база данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.