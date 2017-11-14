В Сирии завершили разминирование Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Разминирование города Дейр-эз-Зор в Сирии завершено, сообщил на брифинге начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Завершено разминирование города Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

Отмечается, что саперы ВС РФ совместно с сирийскими специалистами за период работы по разминированию Дейр-эз-Зора проверили 1,2 гектаров территории города и прилегающих к нему районов, 246 километров дорог, обнаружили и уничтожили 44783 взрывоопасных предмета, 1868 зданий, в том числе 18 социально-значимых объектов: четыре школы, университет, мечеть, больница, аптеки, магазины, три электроподстанции.

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