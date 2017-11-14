Россия считает неправильным оказание гумпомощи Сирии после урегулирования

ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва считает неправильной позицию ряда стран об оказании гуманитарной помощи народу Сирии только после завершения политического урегулирования, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

По его словам, Москва выступает за более активное участие государств в гуманитарной помощи народу Сирии, не дожидаясь завершения политического урегулирования, что может затянуться.

"Есть и другое мнение некоторых наших западных коллег, которые говорят о том, что они не могут оказывать помощь Сирии до тех пор, пока не закончится политический процесс. Мы считаем такую позицию неправильной. Потому что уже сейчас, когда создаются благоприятные предпосылки для возобновления политического процесса, необходимо уделить особое внимание оказанию гуманитарной помощи сирийскому населению", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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