США продолжают поддерживать группировку сирийской оппозиции на базе Эт-Танф

АММАН, 14 ноя — РИА Новости. США продолжают оказывать помощь группировке сирийской оппозиции "Джейш Магавир ас-Саура" на авиабазе Эт-Танф на границе Сирии и Ирака, сообщил РИА Новости командир базы Муханнад Таляа.

"Американцы продолжают оказывать поддержку "Джейш Магавир ас-Саура". Поддержка логистическая на данный момент, это поставки одежды, пищи, боеприпасов, выплата зарплат. База есть, ведутся операции против ИГ* в граничащем с базой районе. Там несколько элементов ИГ*, их преследуют, выгоняют… задерживают, а затем передают в суды их районов", — заявил Таляа.

При этом Таляа воздержался от предсказания судьбы базы в будущем после изгнания ИГ* и заявил, что контактов с российской стороной не имеется. Иордания поддерживает базу, это "дружественное государство", сотрудничающее с базой, рассказал Таляа.

По его словам, оказывается помощь беженцам в лагере Эр-Рукбан медикаментами, пищей. Таляа сообщил, что недавно с ним связались сотрудники ООН с целью договориться о помощи в доставке грузовиков с помощью в лагерь Эр-Рукбан по дороге из Дамаска, а не из Иордании. Повстанцы выразили готовность обеспечить безопасность грузовиков, чтобы доставить их в лагерь и передать там гражданскому совету лагеря; те уже на месте раздадут гумпомощь.

Эр-Рукбан расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек. Гуманитарная помощь им не поступала с июля.

Российский Центр примирения враждующих сторон в САР заявил 6 ноября, что командование группировки ВС США не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в сирийский лагерь Эр-Рукбан, гуманитарная ситуация в котором резко ухудшается. Данный вопрос обсуждается в ходе трехстороннего механизма России, ООН и Дамаска.

Как сообщали ранее в коалиции США, вокруг базы в Эт-Танф действует согласованная с российскими военными 55-километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить сирийские правительственные силы и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танф произошли столкновения коалиции и проправительственных сил.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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