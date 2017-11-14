Минобороны опубликовало подлинные фото колонны ИГ* на границе Сирии и Ирака

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобороны России обнародовало подлинные фотографии колонны боевиков ИГ*, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы, вместо ошибочно распространенных.

Ведомство объяснило, что ранее сотрудник одного из подразделений ошибочно прикрепил фотоматериалы к заявлению министерства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГ* в районе Аль-Букемаля. В отношении сотрудника проводится проверка.

© Минобороны РФ Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы © Минобороны РФ Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы

В Минобороны подчеркнули, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим от Аль-Букемаля, является "объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне".

"Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ*, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе Аль-Букемаля", — заявили в военном ведомстве.

Во вторник Минобороны распространило заявление, что США отказались ударить по уходящим из сирийского города боевикам. Документ сопровождался фотоматериалами. Ряд СМИ обратил внимание, что на них изображена компьютерная графика.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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