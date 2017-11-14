Минобороны опубликовало подлинные фото колонны ИГ* на границе Сирии и Ирака

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобороны России обнародовало подлинные фотографии колонны боевиков ИГ*, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы, вместо ошибочно распространенных.
Ведомство объяснило, что ранее сотрудник одного из подразделений ошибочно прикрепил фотоматериалы к заявлению министерства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГ* в районе Аль-Букемаля. В отношении сотрудника проводится проверка.
В Минобороны подчеркнули, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим от Аль-Букемаля, является "объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне".
Во вторник Минобороны распространило заявление, что США отказались ударить по уходящим из сирийского города боевикам. Документ сопровождался фотоматериалами. Ряд СМИ обратил внимание, что на них изображена компьютерная графика.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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