США обеспечивают пути отступления радикальных исламистов, заявили в Совфеде

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США обеспечивают в настоящее время пути отступления радикальных исламистов в Сирии на другие территории, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Ослабление геополитического влияния, конечно, вызывает панику у США. Скоро в Сирии воцарится мир, и Штаты стремятся установить контроль над этой нефтеносной, стратегически важной для них страной. К тому же международный терроризм – дело прибыльное, и американцы, зарабатывающие на нем, сейчас обеспечивают радикальным исламистам пути отступления на другие территории", — сказал он.
Ранее глава МИД РФ Лавров заявлял, что ситуация вокруг сирийского Аль-Букемаля — это не единственный случай, когда США дают террористам уйти.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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