США обеспечивают пути отступления радикальных исламистов, заявили в Совфеде

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США обеспечивают в настоящее время пути отступления радикальных исламистов в Сирии на другие территории, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам террористической группировки "Исламское государство"*, заявляя, что боевики подпадают под Женевскую конвенцию. По данным военного ведомства, американская сторона не смогла ответить на запросы командования российской группировки в Сирии о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ* осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля.

"Ослабление геополитического влияния, конечно, вызывает панику у США. Скоро в Сирии воцарится мир, и Штаты стремятся установить контроль над этой нефтеносной, стратегически важной для них страной. К тому же международный терроризм – дело прибыльное, и американцы, зарабатывающие на нем, сейчас обеспечивают радикальным исламистам пути отступления на другие территории", — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявлял, что ситуация вокруг сирийского Аль-Букемаля — это не единственный случай, когда США дают террористам уйти.

* Террористическая организация, запрещенная в России