Богданов обсудил с замглавы МИД Ирана сотрудничество по Сирии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана по урегулированию сирийского кризиса обсудили во вторник в Москве заместители министров иностранных дел России и Ирана Михаил Богданов и Хосейн Ансари, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на вопросы российско-иранского сотрудничества по урегулированию сирийского кризиса с учетом итогов седьмой Международной встречи по Сирии в Астане 30-31 октября", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. На астанинской площадке было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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