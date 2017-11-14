Дамаск ответил на заявление главы Пентагона о законности вторжения в Сирию

БЕЙРУТ, 14 ноя — РИА Новости. МИД Сирии назвал агрессией любое иностранное военное присутствие в стране без согласования с правительством.

В Сирии подчеркнули, что это касается и американских сил. "Это <…> нарушение суверенитета Сирии и вопиющее нарушение основ ООН", — говорится в сообщении МИД.

Дамаск также потребовал, чтобы США немедленно вывели своих военных. В министерстве отметили, что действия Соединенных Штатов представляют угрозу для республики, поэтому она оставляет за собой право реагировать соответственно.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила США бороться с боевиками в Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против "Исламского государства"*. Он добавил, что Соединенные Штаты не планируют уходить из этой страны до успеха женевского мирного процесса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал последнее высказывание Мэттиса. По мнению главы МИД, оно противоречит женевским договоренностям, а также заверениям Вашингтона о том, что единственной целью США в Сирии является борьба с терроризмом.

Совбез ООН не давал Вашингтону санкции на военные операции в республике.

Администрация США для ведения военных действий за рубежом должна получить одобрение конгресса, однако это правило постоянно нарушается. Так, сейчас удары по террористам в Ираке, Сирии, Йемене и Ливии объясняются тем, что конгресс разрешил бороться с "Аль-Каидой"* в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.

Критики заявляют, что Белый дом слишком широко толкует санкцию законодательного органа.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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