Дамаск ответил на заявление главы Пентагона о законности вторжения в Сирию

БЕЙРУТ, 14 ноя — РИА Новости. МИД Сирии назвал агрессией любое иностранное военное присутствие в стране без согласования с правительством.
В Сирии подчеркнули, что это касается и американских сил. "Это <…> нарушение суверенитета Сирии и вопиющее нарушение основ ООН", — говорится в сообщении МИД.
Дамаск также потребовал, чтобы США немедленно вывели своих военных. В министерстве отметили, что действия Соединенных Штатов представляют угрозу для республики, поэтому она оставляет за собой право реагировать соответственно.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила США бороться с боевиками в Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против "Исламского государства"*. Он добавил, что Соединенные Штаты не планируют уходить из этой страны до успеха женевского мирного процесса.
Совбез ООН не давал Вашингтону санкции на военные операции в республике.
Администрация США для ведения военных действий за рубежом должна получить одобрение конгресса, однако это правило постоянно нарушается. Так, сейчас удары по террористам в Ираке, Сирии, Йемене и Ливии объясняются тем, что конгресс разрешил бороться с "Аль-Каидой"* в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.
Критики заявляют, что Белый дом слишком широко толкует санкцию законодательного органа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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