МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия не обещала обеспечить вывод проиранских формирований из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепа США, комментируя подписанный 8 ноября трехсторонний меморандум России, США и Иордании, заявил, что Россия якобы обязалась помочь уходу иранских и проиранских сил с юго-запада Сирии.

"Про то, что происходит на всей территории Сирии, мы с американскими коллегами пока конкретно и подробно не говорили, кроме того, что мы констатируем факт нашего и иранского легитимного присутствия по приглашению законного правительства и также констатируем факт нелегитимного присутствия, которое сколотили США и которое осуществляет военные действия, в том числе и самостоятельно, но, прежде всего, поддерживая оппозиционные формирования", — сказал он журналистам.

По словам Лаврова, конкретно речь шла о механизме функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

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