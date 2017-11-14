В поправках по иноагентам не упоминаются конкретные СМИ, заявил Толстой

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В поправках о СМИ-иностранных агентах, которые будут приняты Госдумой в среду, нет упоминания каких-либо СМИ или конкретных названий, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что " Радио Свобода ", Deutsche Welle , " Голос Америки ", CNN и "ряд других структур, которые активно работают на территории РФ" могут подпасть под разрабатываемый в Госдуме закон о СМИ-иностранных агентах. Он предположил, что после принятия закона потребуется разработка подзаконных актов, "но мы постараемся сделать достаточно добротный закон для того, чтобы максимальное количество норм были законами, а не подзаконными актами". Он подчеркнул, что решение о внесение СМИ в список НКО-иностранных агентов будет принимать Минюст.

"Я хочу сказать, что в поправках, которые мы сейчас предлагаем, нет упоминаниями каких-либо СМИ или конкретных названий, или каких-либо признаков типа наличия взаимоотношений с подписчиками из-за границы", — заявил Толстой журналистам.

Ранее минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским". В МИД РФ заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США, была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.