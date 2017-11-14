Лавров: заявления США об уходе из Сирии противоречат Женевским соглашениям

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заявления Пентагона о том, что США не уйдут из Сирии, противоречат Женевским договоренностям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила военное присутствие США на территории Сирии, поскольку принимала резолюции против террористической группировки "Исламское государство"*. При этом Совбез ООН не давал Вашингтону разрешения на военные операции в Сирии. А Дамаск настаивает на том, что присутствие США в Сирии незаконно, поскольку осуществляется без разрешения властей. Россия, которая наносит удары по ИГ*, делает это по приглашению официального Дамаска.

"Буквально вчера я слышал заявления министра обороны Мэттиса о том, что США никуда из Сирии не уйдут, пока не убедятся, что политический процесс идет в правильном направлении. А правильным направлением Соединенные Штаты считают, опять-таки, смену режима, как известно. Хотя они не требуют предварительного ухода Башара Асада. Это все противоречит женевским договоренностям, это все противоречит и тем заверениям, которые я вот сейчас процитировал со стороны руководства госдепартамента о том, что единственной целью США в Сирии является борьба с терроризмом", — сказал Лавров.

Он отметил, что российская сторона эти вопросы поставила перед американскими коллегами и ждет, что Соединенные Штаты выработают открытую, честную и понятную легитимную позицию.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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