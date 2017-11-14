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Война в Сирии
Война в Сирии

Урегулирование в Сирии запуталось в разногласиях, считают эксперты

14:0414.11.2017
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© AFP 2017 / StringerСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии успешно продвигается и в ближайшее время может быть успешно закончена. В этих условиях особенно актуален вопрос политического урегулирования ситуации в стране, однако этот аспект пока заметно отстает от военного.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, до политического урегулирования в Сирии пока далеко: слишком много интересов переплетено в этой стране, и слишком много внешних игроков пытается проводить свою линию.

Конфликтный "винегрет"

Доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко считает, что потенциал для конфликтов в Сирии после разгрома ИГ исчерпан не будет.

"На мой взгляд, конфликтный потенциал далеко не исчерпан, тем более, что в последние два года основные силы, представленные в Сирии, просто были оттянуты на борьбу с ИГ. Фактически, ИГ был объединяющим фактором", — сказал он.

"Гражданская война в Сирии не закончена, до политического урегулирования еще достаточно далеко. И дело здесь не только в участии в этом конфликте большого количества внешних игроков, но и крайне сложной внутриполитической конъюнктуре в Сирии. Да, безусловно, внешний фактор играет существенную роль, но внутриполитическую ситуацию можно в каком-то смысле экстраполировать на внешнеполитическую инфраструктуру, поскольку очень много игроков на внутренней арене в Сирии, которые стремятся захватить власть и свергнуть режим Башара Асада", — добавил эксперт.

Среди внутренних игроков он выделил такие вооруженные структуры, как "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-ислам", "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ — ред.), Свободная сирийская армия, курды.

"Есть еще целый конгломерат мелких организаций, которые мало кем контролируются и тоже преследуют свои цели в этой войне. Есть большое количество группировок, которые насчитывают от полутора тысяч до пятисот тысяч "штыков". Большинство из них не приемлют результат, когда Асад остается у власти, а никакого другого политического плана урегулирования ни одна из сторон не предлагает", — отметил Демиденко.

При этом внешние игроки, отметил он, пытаются выработать какие-то инициативы, но опять-таки с учетом своих собственных интересов в регионе.

"В таком винегрете до политического урегулирования еще очень и очень далеко. Как все эти силы примирить — большой вопрос, потому что мы можем договориться по каким-то зонам прекращения огня, а что говорить о том, чтобы выработать всеобъемлющий план урегулирования…", — сказал эксперт.

Урегулирование без гарантий

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов согласился с тем, что разногласия между сторонами серьезны.

"Разногласия достаточно значительны. Над этим надо работать российской дипломатии. Главное, чтобы страны, которые имеют свои интересы в Сирии, пошли на какие-то компромиссы, имели бы желание найти эти точки соприкосновения и с позицией сирийского руководства, и с позицией России, и с позиции Ирана, поскольку эти страны имеют единую позицию, выработали общие позиции по политическому урегулированию. Это сложный процесс", — отметил он.

Эксперт напомнил, что сейчас сложно даже удержать режим перемирия. Даже после договоренностей, достигнутых в Астане, вооруженные группировки нарушали эти соглашения, нападали и на российскую военную полицию, и на сирийские вооруженные силы. Нет уверенности, что эти вооруженные группировки в дальнейшем не пойдут на новый виток вооруженного противостояния.

"Нахождение (в Сирии — ред.) десятков тысяч вооруженных боевиков, которые не считаются поддерживающими их внешними силами радикальными, исламистскими, а считаются умеренными, конечно, может привести к новому витку вооруженных столкновений", — отметил Долгов.

При этом он подчеркнул, что политическое урегулирование в Сирии — один из самых важных вопросов, хотя с ним возникает множество проблем.

"Надо окончательно подавить ИГИЛ, но сейчас уже можно говорить, что ИГИЛ, так сказать, накануне своего краха. Есть и другие проблемы, если говорить о политическом урегулировании в Сирии: это несколько десятков тысяч вооруженных боевиков, которые не считаются Западом, Турцией и монархиями Персидского залива радикальными. Само пребывание вооруженных боевиков на территории Сирии, большая часть из них — иностранцы, часть — сирийцы, — это важный вопрос. От того, как он будет решаться, зависит многое в политическом урегулировании", — пояснил эксперт.

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