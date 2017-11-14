В Минобороны рассказали, как наступление в Аль-Букемале помешало США

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наступление сирийских войск в аль-Букемале сорвало планы США по созданию "проамериканских" органов власти на восточном берегу Евфрата, заявили в Минобороны.

"Стремительное наступление сирийских войск в аль-Букемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству "проамериканских" органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата", — говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом в роли местных "проамериканских" сил, якобы контролирующих город, должны были выступить боевики террористической группировки "Исламское государство"*, "перекрасившиеся" в цвета Сирийских демократических сил (СДС), подтверждением чему служат обнаруженные в аль-Букемале флаги, используемые формированиями СДС.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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