Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США, имитируя борьбу с терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие отрядов террористической группировки "Исламское государство"* для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, сообщает Минобороны РФ.

"Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ* для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

Во вторник Минобороны обнародовало фото ухода многокилометровых колонн террористов из Аль-Букемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе. По данным министерства, проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России Аль-Букемаля выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ* возглавляемой США международной коалицией.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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