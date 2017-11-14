Минобороны обнародовало фото ухода колонн боевиков ИГ* из Аль-Букемаля

Автомобильная колонна боевиков ИГ*, выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

Автомобильная колонна боевиков ИГ*, выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобороны России обнародовало фото ухода многокилометровых колонн террористов из Аль-Букемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

По данным министерства, проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Аль-Букемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов группировки "Исламское государство"*(ИГ*) возглавляемой США "международной коалицией.

"На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ*, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Аль-Букемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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