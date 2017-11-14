Минобороны обнародовало фото ухода колонн боевиков ИГ* из Аль-Букемаля

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобороны России обнародовало фото ухода многокилометровых колонн террористов из Аль-Букемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.
"На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ*, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Аль-Букемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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