США отказались наносить удары по отступающим из Аль-Букемаля террористам

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. Архивное фото

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам ИГ*, сообщает Минобороны.

Американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".

При этом командование российской группировки спрашивало, почему террористы с боевой техникой и тяжелым вооружением перегруппируются в подконтрольной международной коалиции зоне. Боевики собирались совершить новые атаки на сирийские войска в районе Аль-Букемаля. Американцы ничего ответить не смогли.

© Минобороны РФ Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017 © Минобороны РФ Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017

Кроме того, самолеты коалиции пытались "создавать помехи" авиации ВКС в районе Аль-Букемаля: они входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города. США хотели безопасно вывести отступающих террористов из-под ударов правительственных войск.

В Минобороны добавили, что наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных Дамаску органов власти на восточном берегу Евфрата. В роли "проамериканских" сил, контролирующих город, должны были выступить боевики ИГ*, "перекрасившиеся в цвета Сирийских демократических сил (СДС)". Это подтверждают найденные в Аль-Букемале флаги, используемые СДС.

Девятого ноября сирийские войска объявили о возвращении полного контроля над Аль-Букемалем — последним оплотом ИГ*. Правительственные войска смогли взять расположенный в провинции Дейр-эз-Зор город поддержке ВКС. Район этого города в текущем и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. Сейчас там подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов, чтобы в ближайшее время приступить к разминированию кварталов.

В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на Аль-Букемаль.

По данным Минобороны, от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии. В ноябре коалиция объявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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