США отказались наносить удары по отступающим из Аль-Букемаля террористам

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам ИГ*, сообщает Минобороны.
При этом командование российской группировки спрашивало, почему террористы с боевой техникой и тяжелым вооружением перегруппируются в подконтрольной международной коалиции зоне. Боевики собирались совершить новые атаки на сирийские войска в районе Аль-Букемаля. Американцы ничего ответить не смогли.
В Минобороны добавили, что наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных Дамаску органов власти на восточном берегу Евфрата. В роли "проамериканских" сил, контролирующих город, должны были выступить боевики ИГ*, "перекрасившиеся в цвета Сирийских демократических сил (СДС)". Это подтверждают найденные в Аль-Букемале флаги, используемые СДС.
В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на Аль-Букемаль.
По данным Минобороны, от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии. В ноябре коалиция объявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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