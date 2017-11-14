Самолеты коалиции США пытались помешать операции ВКС, заявили в Минобороны

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ударные самолеты коалиции США пытались мешать авиации ВКС России наносить удары по боевикам террористической группировки ИГ* в районе сирийского Аль-Букемаля, сообщает Минобороны России.
"Для безопасного вывода отступающих из Абу Кемаля (Аль-Букемаля) боевиков ИГИЛ* из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России", — говорится в сообщении.
Как сообщает Минобороны, с этой целью ударные самолеты "коалиции" входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Аль-Букемаля для препятствования работе российских ВКС.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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