Орджоникидзе: Мэттис опозорился, заявив, что ООН разрешила воевать в Сирии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис опозорил США и выставил себя на посмешище, заявив, что ООН разрешила Вашингтону воевать в Сирии, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Ранее Мэттис заявил, что ООН разрешила военное присутствие США на территории Сирии, поскольку принимала резолюции против террористической группировки "Исламское государство"*. При этом Совбез ООН не давал Вашингтону разрешения на военные операции в Сирии. А Дамаск настаивает на том, что присутствие США в Сирии незаконно, поскольку осуществляется без разрешения властей. Россия, которая наносит удары по ИГ*, делает это по приглашению официального Дамаска.

"Они (США) находятся там абсолютно на незаконных основаниях и теперь пытаются вывернуться из этого положения довольно неумелым и крайне, я бы сказал даже, абсурдным способом. Это попытка каким-то несуразным способом оправдать незаконное пребывание войск коалиции во главе с США на территории Сирии, их туда никто не звал и такого поручения Совет безопасности им не давал", — заявил Орджоникидзе РИА Новости.

По его словам, делать подобные заявления не входит в компетенцию Мэттиса как министра обороны, поэтому он "выставляет себя в крайне смехотворном виде".

"Он просто не понимает, не знает, что говорит, а советников у него, видимо, приличных и нет, которые могли бы сказать ему, как надо действовать. Вот он такое и несет. Это, я считаю, для такого крупного государства, сверхдержавы Соединенных Штатов просто позор такое выдавать", — сказал собеседник агентства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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