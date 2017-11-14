Орджоникидзе: Мэттис опозорился, заявив, что ООН разрешила воевать в Сирии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис опозорил США и выставил себя на посмешище, заявив, что ООН разрешила Вашингтону воевать в Сирии, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
"Они (США) находятся там абсолютно на незаконных основаниях и теперь пытаются вывернуться из этого положения довольно неумелым и крайне, я бы сказал даже, абсурдным способом. Это попытка каким-то несуразным способом оправдать незаконное пребывание войск коалиции во главе с США на территории Сирии, их туда никто не звал и такого поручения Совет безопасности им не давал", — заявил Орджоникидзе РИА Новости.
По его словам, делать подобные заявления не входит в компетенцию Мэттиса как министра обороны, поэтому он "выставляет себя в крайне смехотворном виде".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.
США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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