Российские военные руководят переподготовкой солдат сирийской армии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 14 ноя — РИА Новости. Переподготовка солдат и офицеров сирийской армии, призванных из запаса, проходит под контролем российских военных инструкторов на полигоне под Дамаском.

Тех, с кем занимаются в этой группе, не нужно учить основам военного дела — на полигоне они проходят углубленную подготовку. Среди занятий — стрелковая подготовка из личного оружия, метание гранат, использование тяжелого вооружения, гранатометов и минометов, а также применение БМП и БТР.

Подготовку проходят подразделения в полном составе: командиры и штабы отрабатывают навыки принятия решений, а солдаты учатся владеть техникой и вооружением и выигрывать в бою тактически.

На одной из учебных точек созданы условия, максимально приближенные к боевым. Там готовят штурмовые группы. Как сообщил журналистам российский военный инструктор Азат Гибатов, курс обучения длится 15 дней.

"Данные военнослужащие будут направлены в свои штурмовые подразделения на юго-восток страны для уничтожения оставшихся сил противника — ИГИЛ*" — сказал он.

По словам инструктора по подготовке специальных подразделений Мохаммеда Сулеймани, в этом учебном центре готовят "настоящих солдат".

"Здесь они учат матчасть, овладевают самыми разными видами вооружения. Занятия проходят по самым необходимым сегодня дисциплинам — это тактика, топография, физическая и огневая подготовка. Кроме того, учим их выживать в любых условиях. Поэтому наш выпускники готовы действовать в любой обстановке", — подчеркнул он.

Среди тех, кто проходит переподготовку, представители множества гражданских специальностей — от повара до разработчика электросхем. Российские военные отмечают старательность учеников.

"Я благодарен российским инструкторам за помощь в подготовке. Сам я давно срочную служил, многое подзабыл уже. Но ваши специалисты так четко и доходчиво все объясняют, что учеба идет легко. И я считаю себя уже готовым к борьбе за свободу Сирии", — завил журналистам рядовой Башар Аюб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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