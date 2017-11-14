Российские военные руководят переподготовкой солдат сирийской армии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 14 ноя — РИА Новости. Переподготовка солдат и офицеров сирийской армии, призванных из запаса, проходит под контролем российских военных инструкторов на полигоне под Дамаском.
Подготовку проходят подразделения в полном составе: командиры и штабы отрабатывают навыки принятия решений, а солдаты учатся владеть техникой и вооружением и выигрывать в бою тактически.
На одной из учебных точек созданы условия, максимально приближенные к боевым. Там готовят штурмовые группы. Как сообщил журналистам российский военный инструктор Азат Гибатов, курс обучения длится 15 дней.
По словам инструктора по подготовке специальных подразделений Мохаммеда Сулеймани, в этом учебном центре готовят "настоящих солдат".
"Здесь они учат матчасть, овладевают самыми разными видами вооружения. Занятия проходят по самым необходимым сегодня дисциплинам — это тактика, топография, физическая и огневая подготовка. Кроме того, учим их выживать в любых условиях. Поэтому наш выпускники готовы действовать в любой обстановке", — подчеркнул он.
Среди тех, кто проходит переподготовку, представители множества гражданских специальностей — от повара до разработчика электросхем. Российские военные отмечают старательность учеников.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>