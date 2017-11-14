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Война в Сирии
Война в Сирии

"Вселяет оптимизм": Посол России оценил заявление Путина и Трампа по Сирии

06:3014.11.2017
(обновлено: 06:31 14.11.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнатолий Антонов. Архивное фотоАнатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов положительно оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии. По его словам, это соглашение показывает, что страны могут работать вместе.

"Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют определённый оптимизм. Ясно и четко подчёркнуто, что у нас общие цели, общие задачи", — сказал посол журналистам.

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© Фото : SANA
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Антонов также добавил, что "мы (Россия и США — прим.ред.) эффективно побеждаем международный терроризм, когда мы вместе".

Совместное заявление

Российский и американский лидеры сделали совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Согласно документу, который был согласован главами дипломатических ведомств обоих государств, Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* вплоть до ее полного разгрома.

В документе также говорится, что окончательное урегулирование сирийского конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса.

Лидеры двух стран также отметили важность зон деэскалации и обсудили создание юго-западной зоны, о которой говорилось в ходе предыдущей встречи Путина и Трампа в Гамбурге.
Кроме того, президента России и США призвали все страны ООН в ближайшие месяцы увеличить вклад в помощь Сирии.

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии

Реакция в России

Российские политики приветствовали совместное заявление президентов России и США.

Так, глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий назвал заявление двух лидеров достижением, учитывая внутриполитическую ситуацию в США, где на данный момент развернута "антироссийская истерия". Также депутат призвал Путина и Трампа поддерживать конструктивный рабочий диалог в первую очередь в вопросах международной стабильности и безопасности, напомнив, что действия предыдущих администраций США на Ближнем Востоке привели к "расцвету терроризма".

Американские силы в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network
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В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил надежду, что после совместного заявления президентов России и США обе страны сосредоточатся на дипломатических усилиях по урегулированию сирийского конфликта. Депутат напомнил, что Москва постоянно шла к политическому урегулированию, и высказал мнение, что, несмотря на сокращение притока террористов в ИГ* и купирование ее финансирования, "очаг напряженности" может быть устранен только политическими путями.

Совместное заявление Путина и Трампа прокомментировали и в Совете Федерации. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что заявление возвращает ситуацию к ранее согласованным решениям Москвы и Вашингтона по Сирии, а также полностью подтвердило приверженность России и США суверенитету САР и ее политической целостности.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Комментарий Госдепа

В американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии. Как отметили в Госдепе, соглашение стало результатом нескольких месяцев интенсивных и напряженных переговоров.

Сирийский флаг в районе Голанских высот
© AFP 2017 / Jalaa Marey
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"Заявление строится на месяцах интенсивных дискуссий с русскими и переговоров за кулисами. Эти переговоры были очень напряженными, сложными, но также профессиональными и в конечном счете успешными", — сказал высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что лидеры России и США подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии в совместном заявлении.
Американский дипломат также заявил, что российская сторона обязалась способствовать уходу иранских и проиранских сил, включая "Хезболлу", с юго-запада Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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