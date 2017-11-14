"Вселяет оптимизм": Посол России оценил заявление Путина и Трампа по Сирии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов положительно оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии. По его словам, это соглашение показывает, что страны могут работать вместе.

"Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют определённый оптимизм. Ясно и четко подчёркнуто, что у нас общие цели, общие задачи", — сказал посол журналистам.

Совместное заявление

Антонов также добавил, что "мы (Россия и США — прим.ред.) эффективно побеждаем международный терроризм, когда мы вместе".

Российский и американский лидеры сделали совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Согласно документу, который был согласован главами дипломатических ведомств обоих государств, Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* вплоть до ее полного разгрома.

В документе также говорится, что окончательное урегулирование сирийского конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса.

Лидеры двух стран также отметили важность зон деэскалации и обсудили создание юго-западной зоны, о которой говорилось в ходе предыдущей встречи Путина и Трампа в Гамбурге.

Кроме того, президента России и США призвали все страны ООН в ближайшие месяцы увеличить вклад в помощь Сирии.

Реакция в России

Российские политики приветствовали совместное заявление президентов России и США.

Так, глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий назвал заявление двух лидеров достижением, учитывая внутриполитическую ситуацию в США, где на данный момент развернута "антироссийская истерия". Также депутат призвал Путина и Трампа поддерживать конструктивный рабочий диалог в первую очередь в вопросах международной стабильности и безопасности, напомнив, что действия предыдущих администраций США на Ближнем Востоке привели к "расцвету терроризма".

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил надежду, что после совместного заявления президентов России и США обе страны сосредоточатся на дипломатических усилиях по урегулированию сирийского конфликта. Депутат напомнил, что Москва постоянно шла к политическому урегулированию, и высказал мнение, что, несмотря на сокращение притока террористов в ИГ* и купирование ее финансирования, "очаг напряженности" может быть устранен только политическими путями.

Совместное заявление Путина и Трампа прокомментировали и в Совете Федерации. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что заявление возвращает ситуацию к ранее согласованным решениям Москвы и Вашингтона по Сирии, а также полностью подтвердило приверженность России и США суверенитету САР и ее политической целостности.

Комментарий Госдепа

В американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии. Как отметили в Госдепе, соглашение стало результатом нескольких месяцев интенсивных и напряженных переговоров.

"Заявление строится на месяцах интенсивных дискуссий с русскими и переговоров за кулисами. Эти переговоры были очень напряженными, сложными, но также профессиональными и в конечном счете успешными", — сказал высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что лидеры России и США подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии в совместном заявлении.

Американский дипломат также заявил, что российская сторона обязалась способствовать уходу иранских и проиранских сил, включая "Хезболлу", с юго-запада Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация